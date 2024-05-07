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Carlo Ancelotti'den Bayern Münih maçı öncesi Arda Güler ile özel görüşme! 'Hazır ol' mesajı

Giriş Tarihi: 07.05.2024
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Carlo Ancelotti’den Bayern Münih maçı öncesi Arda Güler ile özel görüşme! ’Hazır ol’ mesajı

Şampiyonlar Ligi rövanşında Bayern Münih'i konuk edecek olan Real Madrid'de flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Carlo Ancelotti ile Arda Güler arasında yapılan özel görüşmede tecrübe teknik adamın milli yıldıza söylemleri gündeme damga vurdu. İşte detaylar...

Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olan ve kısa sürede kendini göstermeyi başaran Arda Güler, Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor.

20 MİLYON EURO'YA İMZA ATTI

Sarı-lacivertli ekipte özellikle geçtiğimiz sezon Jorge Jesus'un verdiği tüm şansları iyi değerlendiren genç oyuncu, Real Madrid'e transfer oldu.

PERFORMANSIYLA MEST ETTİ

LaLiga'nın son haftalarında Carlo Ancelotti tarafından kadroda tercih edilmeye başlayan Arda, gösterdiği performans ile taraftarları mest etmeyi başardı.

İLK LİG KUPASINI KAZANDI!

Real Madrid'in Cadiz ile oynadığı 34. hafta maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, takımının 3-0'lık galibiyetinin ardından Girona - Barcelona maçından haber beklemeye başladı. Ev sahibi takımın Katalan ekibini 4-2 mağlup etmesiyle beraber Real Madrid'in ligi zirvede tamamlama ihtimali kesinleşti ve milli oyuncumuz kariyerindeki ilk lig kupasını kazandı.

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Real Madrid, yarı finalde Bayern Münih ile eşleşmiş ve ilk maçta deplasmandan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

MAÇ KADROSU BELLİ OLDU

Real Madrid, Bayern Münih ile oynayacağı önemli maç öncesinde kadrosunu açıkladı. Arda Güler listedeki isimlerden birisi olarak yer alıyor.

İŞTE MADRİD'İN MAÇ KADROSU LİSTESİ:

Courtois, Lunin, Kepa; Carvajal, Militao, Nacho, Lucas, Fran Garcia, Rüdiger, Mendy; Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Arda Güler; Vinicius Junior, Rodrygo, Joselu, Brahim

ANCELOTTI'DEN ARDA GÜLER'E 'HAZIR OL' MESAJI

Habere göre Carlo Ancelotti, son maçlarda gösterdiği performanslarla beğenileri kazanan Arda Güler'le Bayern Münih maçı öncesi konuştu.

Bayern Münih maçında genç yeteneğe hazır olmasını söyleyen İtalyan teknik adam, "Arda, hazır olmanı istiyorum. Sana ikinci yarıda ya da uzatmalarda ihtiyacım olabilir." sözlerini dile getirdi.

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