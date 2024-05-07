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Premier Lig'de Crystal Palace Manchester United'ı farklı geçti!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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Premier Lig’de Crystal Palace Manchester United’ı farklı geçti!

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Crystal Palace, sahasında Manchester United'ı 4-0 mağlup etti.

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