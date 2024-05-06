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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesi yarın başlayacak

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesi yarın başlayacak

Turkuvaz Medya'nın sponsorluğunda düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş karşılaşmaları başlıyor. Beşiktaş evinde Ankaragücü'nü misafir edecek karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak. Trabzonspor ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak maç A Spor'da izleyiciyle buluşacak.

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