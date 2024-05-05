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Adana'da düzenlenen sualtı hokeyi şampiyonası tamamlandı

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2024
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Adana’da düzenlenen sualtı hokeyi şampiyonası tamamlandı

Adana'da, milli takım aday adayı kamp kadrosunun belirlenmesi için düzenlenen 24 Yaş Altı ile 17 Yaş ve Altı Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası sona erdi.

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