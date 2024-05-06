Sergen Yalçın sezon sonu kararını açıkladı! Beşiktaş’a gelecek mi?

SERGEN YALÇIN: "BEN ÖMRÜMDE BU KADAR KÖTÜSÜNÜ GÖRMEDİM"

Maçın hakemi hakkında konuşan Sergen Yalçın; "Tugay Kaan Numanoğlu gibi hakemler maç yönettiği sürece Türk futbolunun maalesef hiçbir güvenilirliği olması mümkün değil. Ben ömrümde bu kadar kötü hakem görmedim. İnanılmaz bir hakem." dedi.