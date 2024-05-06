Sergen Yalçın sezon sonu kararını açıkladı! Beşiktaş'a gelecek mi?
Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren ve başta Nuri Şahin ile Hansi Flick olmak üzere birkaç isimle temas kuran Beşiktaş'ta rota yeniden Sergen Yalçın'a dönmüştü. Antalyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın geleceği hakkında merak edilenleri Pendikspor maçı sonrasında açıkladı. Sergen Yalçın sezon sonunda Antalyaspor'a veda edeceğini belirtti. Peki, Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi? İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yendi. Pendikspor kümede kalma umudunu son 3 haftaya taşıdı.
Maçın ardından Antalyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın geleceği hakkında merak edilenleri cevapladı.
"YOLLARIMIZ AYRILACAK"
Sergen Yalçın açıklamasında; "Önümüzdeki sene devam etmeme kararı aldım. Son 3 maç buradayım ama sonra yollarımız ayrılacak. Güzel bir birlikteliğimiz oldu." dedi.
BEŞİKTAŞ'A GİDECEK Mİ?
Sergen Yalçın önümüzdeki sezon hedefleri hakkında; "Ben etik değerler gereği bir kulüpte çalışırken başka bir kulüple görüşme yapmıyorum. Lütfen çıkan haberlere itibar etmeyin. Ben teknik direktörüm, sezon bitince bir teklif gelirse oturur bakarız, şu ana kadar ciddi bir teklif gelmedi açıkçası." sözlerini sarfetti.
SERGEN YALÇIN: "BEN ÖMRÜMDE BU KADAR KÖTÜSÜNÜ GÖRMEDİM"
Maçın hakemi hakkında konuşan Sergen Yalçın; "Tugay Kaan Numanoğlu gibi hakemler maç yönettiği sürece Türk futbolunun maalesef hiçbir güvenilirliği olması mümkün değil. Ben ömrümde bu kadar kötü hakem görmedim. İnanılmaz bir hakem." dedi.
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