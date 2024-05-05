Yunus Akgün ve arkadaşlarının Premier Lig sevinci
İngiltere Championship’te sezonu 97 puanla şampiyon olarak tamamlayan Leicester City, 1 yıllık aranın ardından Premier Lig’e geri döndü.
İngiltere Champioship'in 46'ncı haftasında milli futbolcu Yunus Akgün'ün formasını giydiği Leicester City, sahasında Blackburn Rovers'a 2-0 mağlup olmasına rağmen 97 puanla sezonu ilk sırada tamamladı.
1 yıllık aranın ardından Premier Lig'e dönen Yunus Akgün ve arkadaşları, karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı.
Leicester Cityli oyuncular, şampiyonluğun ardından üstü açık otobüsle şehirde tur atarken, Premier Lig'e yükselme sevincini taraftarıyla birlikte kutladı.
Öte yandan Leicester Cityli taraftarların arasında Galatasaray formalı taraftarların da olması dikkat çekti.
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