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PSV Eindhoven, Eredivisie'de 25'inci şampiyonluğunu ilan etti

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2024
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PSV Eindhoven, Eredivisie’de 25’inci şampiyonluğunu ilan etti

Hollanda Eredivisie’de PSV Eindhoven, Sparta Rotterdam'ı 4-2 yenerek sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala şampiyonluğa ulaştı.

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