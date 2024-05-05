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Timberwolves, Nuggets'ı yenerek Batı Konferansı yarı finalinde 1-0 öne geçti

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2024
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Timberwolves, Nuggets’ı yenerek Batı Konferansı yarı finalinde 1-0 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde, Minnesota Timberwolves, deplasmanda Denver Nuggets'ı 106-99 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

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