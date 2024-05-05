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F1 Miami Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 05.05.2024
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F1 Miami Grand Prix’sinde pole pozisyonu Verstappen’in oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. etabı Miami Grand Prix'sine Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

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