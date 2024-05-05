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Göztepe deplasmanda Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 05.05.2024
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Göztepe deplasmanda Eyüpspor’u 3-0 mağlup etti

1'inci Lig'in 33'üncü haftasında daha önce Süper Lig'e çıkmayı garantileyen lider Eyüpspor ile ikinci sıradaki Göztepe'yi karşı karşıya getiren mücadeleden konuk ekip 3-0 galip ayrıldı.

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