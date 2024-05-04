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Milli atletler Ramil Guliyev ile Salih Teksöz'den Dubai'de bronz madalya

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 04.05.2024
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Milli atletler Ramil Guliyev ile Salih Teksöz’den Dubai’de bronz madalya

Milli atletler Ramil Guliyev ile Salih Teksöz, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen turnuvada bronz madalya kazandı.

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