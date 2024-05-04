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Fenerbahçe Beko - Monaco maçı sonrası parke karıştı! Taraftarlarla basketbolcular birbirine girdi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 04.05.2024
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Fenerbahçe Beko - Monaco maçı sonrası parke karıştı! Taraftarlarla basketbolcular birbirine girdi

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Fransız ekibi Monaco'ya 65-62 yenildi. Kritik maçın bitişiyle birlikte parke bir anda karıştı ve taraftarlarla basketbolcular birbirine girdi.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalde Fransa'nın Monaco ekibine 65-62 yenildiği maçın ardından salonda gerginlik yaşandı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın son bölümlerinde saha kenarındaki taraftarlar ile Monacolu bazı oyuncular arasında sözlü atışma oldu.

Bu atışmalar, çekişmeli geçen maçın son bölümünde büyüdü. Konuk ekipte Alpha Diallo, maçın bitiş düdüğüyle beraber sarı-lacivertli taraftarlara el hareketi yaptı.

Bunun üzerine bazı taraftarlar, Monacolu oyuncuların üzerine yürürken, salonda kısa sürekli gerginlik çıktı. Güvenlik güçleri ve teknik ekiplerin araya girmesiyle gerginlik büyümeden önlendi.

JASİKEVİCİUS: ÖZÜR DİLERİM

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Monaco maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili konuştu.

Jasikevicius, "Son dakikalarda ve maçın sonrasında yaşananlar için EuroLeague ve Monaco'dan özür dilerim. Bu Fenerbahçe değil, bu biz değiliz."

"Bu karşılaşmada elimizden geleni yaptık. Oyuncular savaştı ama olmadı. Bir sonraki maçta Monaco'ya gideceğiz ve çılgınlar gibi savaşacağız." dedi.

FUTBOLCULARDAN DESTEK

Fenerbahçe Beko - Monaco karşılaşmasına Fenerbahçe futbol takımı oyuncuları da destek verdi. Edin Dzeko, Dominik Livakovic, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Alexander Djiku, Bright Osayi-Samuel ile Jayden Oosterwolde tribünden maçı takip etti.

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