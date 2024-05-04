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Ankaragücü taraftarından Filistin’e destek: Müslümanlar bir olacak, zalimler yok olacak!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 04.05.2024
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Ankaragücü taraftarından Filistin’e destek: Müslümanlar bir olacak, zalimler yok olacak!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor maçında, sarı-lacivertli taraftarlar İsrail'in Filistin'e saldırılarını kınadı. Mescid-i Aksa'nın ve zulüm gören Filistinli çocukların yer aldığı fotoğrafla yapılan koreografide "Müslümanlar bir olacak, zalimler yok olacak" "Özgür Filistin" yazısı yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor maçında, sarı-lacivertli taraftarlar İsrail'in Filistin'e saldırılarını kınadı.

Karşılaşma öncesi MKE Ankaragücü taraftar grubu Gecekondu'nun yer aldığı kale arkası tribününde iplerle açılan dev koreografide Filistin'e destek verildi.

Mescid-i Aksa'nın ve zulüm gören Filistinli çocukların yer aldığı fotoğrafla yapılan koreografide "Müslümanlar bir olacak, zalimler yok olacak" "Özgür Filistin" yazısı yer aldı.

Tekbir getiren taraftarlar, İsrail aleyhine tezahürat yaptı.

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