Shane Larkin’den 4 yıllık yeni imza! Anadolu Efes resmen duyurdu

BU SEZONUN YILDIZI

Anadolu Efes'le 2021-2022'de üst üste iki defa EuroLeague şampiyonluğu yaşayan takımın kilit isimlerinden biri olan Shane Larkin, bu sezon da takımın yıldızı oldu.

Birleşik Amerikalı oyuncu, forma giydiği 34 maçta; 16.8 sayı, 5.1 asist, 2.9 ribaunt, 1.1 top çalma ortalamaları başarılı bir performans ortaya koydu.