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Shane Larkin'den 4 yıllık yeni imza! Anadolu Efes resmen duyurdu

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024
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Shane Larkin’den 4 yıllık yeni imza! Anadolu Efes resmen duyurdu

Gelecek sezon EuroLeague ve Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Anadolu Efes, adı Fenerbahçe ile de anılan Shane Larkin ile 4 yıllık sözleşme uzattığını açıkladı.

EuroLeague'de gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Anadolu Efes'te Shane Larkin'in geleceği merak ediliyordu. İsmi Fenerbahçe'yle de anılan yıldız basketbolcu imzayı attı. Shane Larkin, 4 yıl daha lacivert-beyazlı forma için mücadele edecek. Anadolu Efes de anlaşmayı resmen duyurdu. Anadolu Efes, Shane Larkin ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

4 MİLYON DOLAR KAZANACAK
Shane Larkin, Anadolu Efes'teki yeni sözleşmesi ile yıllık 4 milyon dolar kazanacak.

FENERBAHÇE BEKO'DAN TEKLİF İDDİASI
Inside EuroLeague'in iddiasına göre; Fenerbahçe Beko, 2018'den bu yana Anadolu Efes forması giyen ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Shane Larkin'e 3 yıl için 10 milyon dolarlık bir sözleşme teklif etmişti.

BU SEZONUN YILDIZI
Anadolu Efes'le 2021-2022'de üst üste iki defa EuroLeague şampiyonluğu yaşayan takımın kilit isimlerinden biri olan Shane Larkin, bu sezon da takımın yıldızı oldu.

Birleşik Amerikalı oyuncu, forma giydiği 34 maçta; 16.8 sayı, 5.1 asist, 2.9 ribaunt, 1.1 top çalma ortalamaları başarılı bir performans ortaya koydu.

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