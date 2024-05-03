Kadınlar Futbol 3’üncü Lig’indeki olaylı maçla ilgili soruşturma başlatıldı

Çevik Kuvvet, sahaya girerek futbolcuları ayırdı. Daha sonra futbolcular soyunma odasına yönlendirildi. Kavga sonrası Tuz Gölüspor'dan 6; Mezitli Mercanlar'dan ise 1 oyuncu yaralandı. Her iki takımdan yaralanan futbolcular hastaneye gidip darp raporu alarak birbirlerinden şikayetçi oldu.