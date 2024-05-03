03 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'tan teknik direktör açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'tan teknik direktör açıklaması

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 03.05.2024 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
ABONE OL
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat’tan teknik direktör açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, teknik direktör tercihi için önlerinde zaman olduğunu ve kupa maratonu bitene kadar resmi bir görüşme düşünmediklerini söyledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA