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Atakaş Hatayspor'un sportif direktörü Fatih Kavlak oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 03.05.2024 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
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Atakaş Hatayspor’un sportif direktörü Fatih Kavlak oldu

Atakaş Hatayspor'da sportif direktörlük görevine Fatih Kavlak getirildi.

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