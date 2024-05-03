Alex de Souza Süper Lig’e geri dönüyor! Rotası belli oldu
Ülkemizde uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen efsane isim Alex de Souza, kariyerine teknik direktör olarak devam ediyor. Sambacı, Süper Lig'den sürpriz bir ekibin başına geçiyor. İşte detaylar...
Ülkemizde 2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Alex de Souza, Türkiye'de derin izler bırakmıştı.
Sarı-lacivertli ekibe gelmeden önce birçok dünya devinin radarında olan yetenekli futbolcu, Türkiye'ye transferi ile geniş yankı uyandırmıştı.
Kanarya'ya geldiği ilk günden beri taraftarı sevgilisi olan Alex, 9 sene çubuklu formayı terletti.
2004-2005 sezonu ile 2011-2012 sezonu arasındaki bölümde kazanılan 3 şampiyonluğa önemli katkılar yapan, 2006-2007 ve 2010-2011 sezonlarında iki kez ligin "Gol Kralı" olan Alex, resmi maçlarda 340 kez giydiği Fenerbahçe formasıyla 171 gole imzasını attı.
Sarı-Lacivertliler'den de ayrılığı olay olan ancak her zaman Fenerbahçe sevgisine değinen ve Türk futbolseverlerin de takdirini kazanan Brezilyalı efsane kariyerine teknik direktör olarak devam ediyor.
ANTALYA'YA GELİYOR!
45 yaşındaki genç teknik adamın sürpriz bir takımla anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Ajansspor'un haberine göre; Antalyaspor'un, Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer alan Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza ile anlaştığı öğrenildi.
ANTALYASPOR, ALEX DE SOUZA'YI TÜRKİYE'YE GETİRDİ
Ulaşılan bilgilere göre Antalyaspor, mayıs 2023'ten beri takım çalıştırmayan Alex de Souza ile geçtiğimiz iki ay önce görüşmelere başladığı öğrenildi. Ayrıca Brezilyalı oyuncunun, bu hafta Antalya'ya da geldiği de ortaya çıktı.
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