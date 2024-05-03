Alex de Souza Süper Lig’e geri dönüyor! Rotası belli oldu

ANTALYASPOR, ALEX DE SOUZA'YI TÜRKİYE'YE GETİRDİ

Ulaşılan bilgilere göre Antalyaspor, mayıs 2023'ten beri takım çalıştırmayan Alex de Souza ile geçtiğimiz iki ay önce görüşmelere başladığı öğrenildi. Ayrıca Brezilyalı oyuncunun, bu hafta Antalya'ya da geldiği de ortaya çıktı.