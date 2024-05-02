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İşte Süper Lig'de 35.haftanın hakemleri! Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını kritik isimler...

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 02.05.2024 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
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İşte Süper Lig’de 35.haftanın hakemleri! Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını kritik isimler...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Süper Lig'in 35'inci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler duyuruldu. İşte detaylar...

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