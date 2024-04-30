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Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
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Süper Lig’de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Son dakika haberleri...Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 34. haftasına ait pozisyonların olduğu maçların VAR kayıtlarını açıkladı. Yayınlanan VAR kayıtlarında çok konuşulan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışmalı kırmızı kart pozisyonu da yer aldı.

Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Kayıtlarda Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi de yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 34. haftasına ait pozisyonların olduğu maçların VAR kayıtlarını açıkladı. Yayınlanan VAR kayıtlarında çok konuşulan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışmalı kırmızı kart pozisyonu da yer aldı.

Yayınlanan VAR kayıtlarında çok konuşulan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışmalı kırmızı kart pozisyonu da yer aldı.

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