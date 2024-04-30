Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Kayıtlarda Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi de yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 34. haftasına ait pozisyonların olduğu maçların VAR kayıtlarını açıkladı. Yayınlanan VAR kayıtlarında çok konuşulan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışmalı kırmızı kart pozisyonu da yer aldı.