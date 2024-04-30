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Bayern Münih - Real Madrid | CANLI (BAYERN MÜNİH - REAL MADRID | CANLI ANLATIM)

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
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Bayern Münih - Real Madrid | CANLI BAYERN MÜNİH - REAL MADRID | CANLI ANLATIM

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı sürüyor. Alman devi Bayern Münih ile İspanyol devi Real Madrid zorlu mücadelede kozlarını paylaşıyor. Bayern Münih - Real Madrid karşılaşmanı ahaber.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı sürüyor. Alman devi Bayern Münih ile İspanyol devi Real Madrid zorlu mücadelede kozlarını paylaşıyor.


Bayern Münih - Real Madrid karşılaşmanı ahaber.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Eric Dier, Kim Min-Jae, Mazraouii Laimer, Goretzka; Sané, Musiala, Guerreiro, Harry Kane.

Real Madrid: Lunin, Lucas Vazquez, Rüdiger, Nacho, Mendy, Tchouameni, Kroos, Valverde, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr.

Real Madrid ile Bayern Münih ise toplamda 8. kez yarı finalde karşı karşıya gelecek. İki dev, yarı finallerde en çok karşılaşan takım olma ünvanını da artırmış olacak. Galatasaray'ın da bulunduğu grubu lider bitiren Bayern Münih, Lazio'ya karşı son 16 turu eşleşmesinin ilk maçında yenilip ikinci maçı evinde çevirmeyi bilmişti.

Çeyrek finalde Arsenal'e karşı ilk maçta berabere kalıp rövanşta Kimmich'in tek golüyle turladı. Grubunu rahatlıkla lider bitiren Real Madrid, son 16'da tutkulu Leipzig'i üstün bir oyunla eledi. Büyük heyecana sahne olan çeyrek final eşleşmesinde ise son şampiyon Manchester City'i penaltılarla turnuva dışına itmeyi başardı.

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