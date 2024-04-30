Bayern Münih - Real Madrid | CANLI (BAYERN MÜNİH - REAL MADRID | CANLI ANLATIM)

Real Madrid ile Bayern Münih ise toplamda 8. kez yarı finalde karşı karşıya gelecek. İki dev, yarı finallerde en çok karşılaşan takım olma ünvanını da artırmış olacak. Galatasaray'ın da bulunduğu grubu lider bitiren Bayern Münih, Lazio'ya karşı son 16 turu eşleşmesinin ilk maçında yenilip ikinci maçı evinde çevirmeyi bilmişti.