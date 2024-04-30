Panathinaikos Fatih Terim ile yollarını ayırıyor! Aris mağlubiyeti sonrası karar değişikliği...
Yunanistan takımı Panathinaikos'ta göreve gelen Fatih Terim ile sezon sonunda yollar ayrılabilir. Pazar günü Aris maçında alınan mağlubiyetin ve ardından yaşananların Başkan Alafouzos'un Terim için fikir değiştirmesine yol açtığı belirtiliyor. İşte detaylar...
Panathinaikos, Aralık ayında göreve getirdiği Fatih Terim ile sezon sonunda yollarını ayırabilir.
Yunan ekibinin başkanı Giannis Alafouzos, geçtiğimiz haftaya kadar gelecek sezon Fatih Terim ile devam etmeyi düşünüyordu. Ancak pazar günü Aris maçında alınan mağlubiyetin ve ardından yaşananların Alafouzos'un Terim için fikir değiştirmesine yol açtığı belirtildi. Bu nedenle Terim ile sezon sonunda yolların ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.
NELER YAŞANDI?
Panathinaikos, play-off şampiyonluk grubunda önce AEK'ye deplasmanda 3-0, ardından sahasında Aris'e 1-0'lık skorla kaybetmişti. Panathinaikos'un taraftarları, Aris mağlubiyetinin ardından Fatih Terim'e tepki göstermişti.
TERİM'İN PERFORMANSI
Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atmasının ardından Yunan ekibinin başında 25 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.
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