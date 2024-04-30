Panathinaikos Fatih Terim ile yollarını ayırıyor! Aris mağlubiyeti sonrası karar değişikliği...

Panathinaikos, Aralık ayında göreve getirdiği Fatih Terim ile sezon sonunda yollarını ayırabilir.

Yunan ekibinin başkanı Giannis Alafouzos, geçtiğimiz haftaya kadar gelecek sezon Fatih Terim ile devam etmeyi düşünüyordu. Ancak pazar günü Aris maçında alınan mağlubiyetin ve ardından yaşananların Alafouzos'un Terim için fikir değiştirmesine yol açtığı belirtildi. Bu nedenle Terim ile sezon sonunda yolların ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.