01 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri NBA play-off'larında 76ers, Knicks'i 112-106 yendi

NBA play-off'larında 76ers, Knicks'i 112-106 yendi

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024
ABONE OL
NBA play-off’larında 76ers, Knicks’i 112-106 yendi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turunda New York Knicks'i 112-106 yenen Philadelphia 76ers, seriyi 3-1'den 3-2'ye getirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA