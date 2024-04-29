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Devler Ligi'nde yarı final heyecanı!

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024
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Devler Ligi’nde yarı final heyecanı!

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olarak gösterilen Şampiyonlar Ligi'nde yarı final aşamasının ilk ayağı, yarın ( 30 Nisan Salı) başlayacak.

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