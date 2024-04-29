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Minnesota Timberwolves Batı Konferansı yarı finaline yükseldi

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024
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Minnesota Timberwolves Batı Konferansı yarı finaline yükseldi

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Amerikan Basketbol Ligi play-off ilk turunda Phoenix Suns'ı 122-116 yenen Minnesota Timberwolves, seriyi 4-0 kazanarak Batı Konferansı yarı finaline yükseldi.

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