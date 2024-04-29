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Son dakika | TFF'den flaş karar! Süper Lig maçları aynı gün ve saatte oynanacak

Giriş Tarihi: 29.04.2024
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Son dakika | TFF’den flaş karar! Süper Lig maçları aynı gün ve saatte oynanacak

Son dakika haberi...Türkiye Futbol Federasyonu, 36. haftada oynanacak olan Süper Lig karşılaşmalarının tamamının aynı gün ve saatte oynanacağını açıkladı.

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