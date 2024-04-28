Son dakika | İsmail Yüksek'ten Fenerbahçe'ye kötü haber
Son dakika haberi...Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile yapılan derbide sakatlanan milli futbolcu İsmail Yüksek'in ayak bileği bağında kopma tespit edildiğini duyurdu.
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği maçta İsmail Yüksek sakatlanıp oyuna devam edememişti. Yıldız futbolcudan kötü haber geldi. İsmail Yüksek'in sezonu kapattığı öğrenildi.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-Lacivertli takım rakibini 2-1 mağlup ederken yıldız futbolcusundan kötü haber geldi.
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Semih Kılıçsoy ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Yüksek ayağa kalksa da oyuna devam edemedi ve sedyeyle soyunma odasına götürüldü. İsmail Yüksek'in yerine Rade Krunic girdi.
SEZONU KAPATTI
16. dakikada oyundan çıkan İsmail Kartal'ın sakatlığının ciddi olduğu belirtiliyor. Milli futbolcunun sezonu kapattığı ve kalan son 4 haftada forma giyme ihtimalinin olmadığı belirtiliyor.
EURO 2024'E YETİŞEBİLİR
İsmail Yüksek'in sezonu kapatmasına rağmen Avrupa Şampiyonası'na yetişme ihtimalinin olduğu belirtiliyor.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Dün akşam Beşiktaş ile oynadığımız derbi maçta ayak bilegi burkulması geçiren ve oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz İsmail Yüksek'in MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucu ayak bileği bağında kopma tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır. Genç futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
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