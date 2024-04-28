Son dakika | İsmail Yüksek’ten Fenerbahçe’ye kötü haber

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Semih Kılıçsoy ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Yüksek ayağa kalksa da oyuna devam edemedi ve sedyeyle soyunma odasına götürüldü. İsmail Yüksek'in yerine Rade Krunic girdi.

SEZONU KAPATTI

16. dakikada oyundan çıkan İsmail Kartal'ın sakatlığının ciddi olduğu belirtiliyor. Milli futbolcunun sezonu kapattığı ve kalan son 4 haftada forma giyme ihtimalinin olmadığı belirtiliyor.