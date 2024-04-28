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Porto'nun yeni başkanı Andre Villas-Boas oldu

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Porto’nun yeni başkanı Andre Villas-Boas oldu

Portekiz ekibi Porto'da kulüp başkanlığına Andre Villas-Boas seçildi. Villas-Boas, 2010-11 sezonunda Porto ile UEFA Avrupa Ligi, Portekiz Ligi ve Portekiz Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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