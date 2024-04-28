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NBA play-off'larında Nuggets'ı yenen Lakers, seriyi 3-1'e getirdi

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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NBA play-off’larında Nuggets’ı yenen Lakers, seriyi 3-1’e getirdi

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Amerikan Basketbol Ligi play-off ilk turunda Denver Nuggets'ı 119-108 yenen Los Angeles Lakers, seriyi 3-1'e getirdi.

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