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Ligue 1'de Monaco kaybetti! PSG şampiyonluğunu ilan etti

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Ligue 1’de Monaco kaybetti! PSG şampiyonluğunu ilan etti

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), Monaco'nun Olimpik Lyon'a 3-2 yenilmesiyle bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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