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Selçuk İnan Trabzonspor maçının ardından konuştu: Çok bir şey söyleyecek durumda değilim

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Selçuk İnan Trabzonspor maçının ardından konuştu: Çok bir şey söyleyecek durumda değilim

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada çok fazla bir şey söyleyecek durumda olmadığını belirterek, böyle bir zamanda, bu şekilde kaybetmenin kendilerine yakışmadığını söyledi.

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