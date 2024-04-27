Sivassporlu Rey Manaj gol sayısını 22’ye yükseltti
Sivasspor’un golcü futbolcusu Rey Manaj, Konyaspor ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 22’ye yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Konyaspor ile sahasında karşılaşan Sivasspor'da takımın 1 golü Rey Manaj'dan geldi.
Maçın 86. dakikasında topla buluşan Manaj, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Arnavut oyuncu, golün ardından büyük sevinç yaşadı.
27 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 22'ye çıkardı. Manaj 22 golün 4'ünü Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydetti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Naneli Şekerden Sonra Tad Alma Garipliği: Her Şey Neden Soğuk Geliyor?
- Gönül Dağı'nda karalar bağlatacak gelişme duyuruldu! Dilek'ten sonra şimdi de...
- Kişilik testi: Resimde ilk ne gördün? Karakterindeki gizli cevher ortaya çıkıyor!
- Bu haftaki Cuma hutbesi konusu 26 Nisan 2024 | Diyanet Cuma Hutbesi Tam Metin PDF! "Her İşin Bir Ahlakı Vardır!"
- Tek tek açıklandı; Emeklinin ödeme takvimi netleşti! 10.250, 11.500, 12.000. 15.100 TL maaş alanlara…
- Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı startı verildi! En az 35.000 TL maaşla 7 branşta memur alınacak: Ebe, hemşire, tekniker...
- Tek damlasıyla evdeki güveleri buhar edecek!
- Canan Karatay aknesiz cildin reçetesini verdi! Tüm dünya peşinde...
- Önce toz bulutu sandılar, gerçeği sonra anladılar: Esnaf hemen su çıkardı
- Darphane’den madeni paralar böyle üretiliyor! O tırtıkların sebebi meğer buymuş: 5, 10, 25, 50 kuruş ve 1 lira…
- Altın sahipleri soğuk terler dökecek! İslam Memiş kılavuzu verdi: Bundan sonra...
- Resimdeki gizli pateni 3 saniyede görenlerin IQ’su 150 üstü çıkıyor! Süren başladı…