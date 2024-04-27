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Buse Naz Çakıroğlu'ndan altın madalya!

Giriş Tarihi: 27.04.2024 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
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Buse Naz Çakıroğlu’ndan altın madalya!

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, altın madalya kazanarak üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

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