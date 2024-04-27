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Hajradinovic Süper Lig’deki asist sayısını 14’e çıkardı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 27.04.2024
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Hajradinovic Süper Lig’deki asist sayısını 14’e çıkardı

Kasımpaşa’nın Bosna Hersekli futbolcusu Haris Hajradinovic, Samsunspor maçında yaptığı asistle birlikte bu sezon Trendyol Süper Lig’de 14 asiste ulaştı. 30 yaşındaki oyuncu, 13 asisti bulunan Galatasaraylı Mertens’i geride bırakarak asist krallığında da zirveye yerleşti.

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