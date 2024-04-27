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Kayserispor Başkanı Çamlı'dan TFF'nin belirlediği seçim tarihine destek

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 27.04.2024
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Kayserispor Başkanı Çamlı’dan TFF’nin belirlediği seçim tarihine destek

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), seçimli genel kurulun 18 Temmuz'da yapılacağı yönündeki kararına destek verdi.

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