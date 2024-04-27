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Aytaç Kara Süper Lig’de 13 gole ulaştı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 27.04.2024
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Aytaç Kara Süper Lig’de 13 gole ulaştı

Kasımpaşa’nın başarılı futbolcusu Aytaç Kara, lacivert-beyazlı formayla bu sezon Süper Lig’de 13 gole ulaştı. 31 yaşındaki oyuncu, gol krallığı listesinde de en golcü Türk oyuncu konumuna yükseldi.

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