Fenerbahçe Beşiktaş MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?
Ülker Stadyumu'nda oynanan heyecan dolu derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. 19.00'da başlayan ve büyük bir çekişmeye sahne olan maçı hakem Volkan Bayarslan yönetti.
Maçın en kritik anlarından biri, Beşiktaş oyuncusu Al-Musrati'nin 24. dakikada kırmızı kart görmesi oldu. Rakibi Fred'e yaptığı faul sonrası VAR incelemesi neticesinde oyundan ihraç edilen Al-Musrati, takımını 10 kişi bıraktı.
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Michy Batshuayi, 30. dakikada sahneye çıktı. Batshuayi, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 69. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. 82. dakikada sahneye çıkan Cenk Tosun, Beşiktaş adına umutları yeşerten bir gol attı. İlerleyen dakikalarda gol sesi çıkmadı ve mücadele 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.
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