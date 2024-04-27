Fenerbahçe Beşiktaş MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Maçın en kritik anlarından biri, Beşiktaş oyuncusu Al-Musrati'nin 24. dakikada kırmızı kart görmesi oldu. Rakibi Fred'e yaptığı faul sonrası VAR incelemesi neticesinde oyundan ihraç edilen Al-Musrati, takımını 10 kişi bıraktı.