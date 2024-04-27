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Dursun Özbek resmen duyurdu! Galatasaray başkanlığına yeniden aday oldu

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
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Dursun Özbek resmen duyurdu! Galatasaray başkanlığına yeniden aday oldu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı. Özbek yaptığı açıklamada "Önümüzdeki dönemde bu onurlu göreve yeniden adayım. Yeniden seçilirsem başardıklarımızın daha fazlasını yapmak için hiç durmadan çalışacağım." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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