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Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı!

Giriş Tarihi: 27.04.2024 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
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Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı!

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.

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