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Bakan Bak Paris 2024 kotası alan milli eskrimci Enver Yıldırım'ı kutladı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 27.04.2024
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Bakan Bak Paris 2024 kotası alan milli eskrimci Enver Yıldırım’ı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Olimpiyat Kotası Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Enver Yıldırım'ı tebrik etti.

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