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Sheffield United Premier Lig'den düşen ilk takım oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 27.04.2024
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Sheffield United Premier Lig’den düşen ilk takım oldu

İngiltere Premier Lig'de Newcastle United'a 5-1 yenilen Sheffield United, küme düşen ilk takım oldu.

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