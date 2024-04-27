Arda Güler İspanyol manşetlerinde! İlk golünü attı izleyenleri hayran bıraktı...
Arda Güler, Real Madrid formasıyla ligde ilk kez 11'de görev aldığı Real Sociedad maçında takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Arda Güler, attığı golün yanı sıra karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçildi. İspanyol basını Arda'ya övgüler yağdırırken ünlü İspanyol gazetesi Marca'da ilk kez 11'de görev yapan Arda'nın performansıyla teknik direktör Carlo Ancelotti ve takım arkadaşlarını etkilediği ifade edildi. Arda'nın gösterdiği performansla beklentileri karşıladığının da altı çizildi. İşte detaylar...
İspanya LaLiga'nın 33'üncü haftasında lider Real Madrid, Real Sociedad'ın konuğu oldu. Konuk ekipte milli futbolcu Arda Güler de mücadeleye 11'de başladı.
TÜRK BAYRAĞIYLA PAYLAŞTILAR
Ligde Real Madrid formasıyla ilk kez, ilk 11'de görev alan 19 yaşındaki yıldız futbolcu, 29'uncu dakikada karşılaşmanın tek golünü atarak takımına galibiyeti getirdi. Arda Güler'in galibiyeti getiren golünün ardından İspanyol basınında milli futbolcuya geniş yer verildi. Öte yandan Arda Güler'in golünün ardından İspanyol ekibi de sosyal medya hesabından Türk bayrağı paylaşması dikkat çekti.
GÜLER, SINIFI GEÇTİ
İspanyol basını, milli futbolcunun gösterdiği performansla sınıfı geçtiğini satırlarına taşıdı. Arda'nın Madrid formasıyla ligde sadece yaklaşık 100 dakika forma giydiği hatırlatılırken, bu maçlarda 2 gol atmasına dikkat çekildi.
ARDA PERFORMANSIYLA ETKİLEDİ
Öte yandan İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca'da da Arda Güler'in ilk 11'de olmasına dikkat çekildi. İlk kez 11'de görev yapan Arda Güler'in performansıyla teknik direktör Carlo Ancelotti ve takım arkadaşlarını etkilediği ifade edildi. Arda'nın gösterdiği performansla beklentileri karşıladığının altı çizilirken, daha önce de forma giydiği maçlarda daha fazla süre almak için yeteneğini gösterdiğine dikkat çekildi.
ANCELOTTİ: ARDA GELECEK YIL BİZİMLE KALACAK
Arda Güler hakkında henüz sezon bitmemesine rağmen transfer haberleri çıkmaya başlamıştı. LaLiga ve İtalya Serie A ekiplerinin 19 yaşındaki milli futbolcuyu kiralamak için girişimlere yapmaya hazırlandığı konuşulurken, Real Sociedad maçının ardından teknik direktör Carlo Ancelotti, milli futbolcunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Arda Güler'in saf bir yeteneğe sahip olduğuna dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Arda Güler'in olağanüstü bir kalitesi var. Bizim geleceğimiz için önemli bir oyuncu. Kendisi çok genç ve yavaş yavaş başaracak. Arda gelecek sezon bizimle olacak" ifadelerini kullandı.
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