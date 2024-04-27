Arda Güler İspanyol manşetlerinde! İlk golünü attı izleyenleri hayran bıraktı...

ANCELOTTİ: ARDA GELECEK YIL BİZİMLE KALACAK

Arda Güler hakkında henüz sezon bitmemesine rağmen transfer haberleri çıkmaya başlamıştı. LaLiga ve İtalya Serie A ekiplerinin 19 yaşındaki milli futbolcuyu kiralamak için girişimlere yapmaya hazırlandığı konuşulurken, Real Sociedad maçının ardından teknik direktör Carlo Ancelotti, milli futbolcunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Arda Güler'in saf bir yeteneğe sahip olduğuna dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Arda Güler'in olağanüstü bir kalitesi var. Bizim geleceğimiz için önemli bir oyuncu. Kendisi çok genç ve yavaş yavaş başaracak. Arda gelecek sezon bizimle olacak" ifadelerini kullandı.