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Sivasspor Konyaspor maçına hazır

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 26.04.2024
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Sivasspor Konyaspor maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

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