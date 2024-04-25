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Haberler Spor Haberleri Carlo Ancelotti'den bomba Arda Güler itirafı: Uzun zamandır... | Real Sociedad maçında oynayacak mı?

Carlo Ancelotti'den bomba Arda Güler itirafı: Uzun zamandır... | Real Sociedad maçında oynayacak mı?

Giriş Tarihi: 25.04.2024
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Carlo Ancelotti’den bomba Arda Güler itirafı: Uzun zamandır... | Real Sociedad maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe'den rekor bir bonservisle Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler geçirdiği sakatlığın ardından sonradan oyuna dahil olarak takıma katkı vermeye başladı. Dünya devinde süre bulmakta zorlanan Arda Güler için İspanyol taraftarlar Carlo Ancelotti''ye tepki göstermeye başladı. Real Madrid, en yakın takipçisi Barcelona'yı mağlup etmesinin ardından şampiyonluk yarışında rahatlarken Ancelotti'den bomba bir Arda Güler itirafı geldi.

Fenerbahçe'ye kısa sürede kendini göstermeyi başaran Arda Güler, Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor.

Sarı-lacivertli ekipte özellikle geçtiğimiz sezon Jorge Jesus'un verdiği tüm şansları iyi değerlendiren genç oyuncu, Real Madrid'e bomba bir transfer bedeline geldi.

TAKIMDA OLDUKÇA SEVİLDİ

Arda Güler, İspanya'da kendisini kısa sürede medyanın ve taraftarın yanı sıra takım arkadaşları tarafından da oldukça sevildi.

SOCIEDAD MAÇINDA GÖZLER ARDA'DA OLACAK

Bu hafta Real Sociedad ile karşılaşacak olan Real Madrid'de genç yıldızımız Arda Güler'in süre bulup bulamayacağı yine merak konusu oldu.

ROTASYON BEKLENİYOR

Real Madrid, Real Sociedad maçından dört gün sonra UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Alman devi Bayern Münih'e konuk olacak. Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin, kritik maç için yarın akşam kadroda rotasyon yapması bekleniyor.

TARAFTARLAR ARDA'YI İZLEMEK İSTİYOR

İspanyol taraftarlar, Arda Güler'in süre bulamamasından dolayı teknik direktör Carlo Ancelotti'ye büyük tepki gösteriyor.

ANCELOTTI'DEN BOMBA İTİRAF

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, yarın deplasmanda Real Sociedad'a karşı oynayacakları lig maçında Arda Güler'e süre vermeyi düşündüğünü söyledi.

MÜJDEYİ VERDİ: ARDA YARIN OYNAYABİLİR, UZUN ZAMANDIR...

Ancelotti, düzenlediği basın toplantısında, Arda Güler ile ilgili gelen bir soruya "İyi durumda. Uzun zamandır hazır durumda ama fırsat bulamadı. Oynadığımız maçlar çok çekişmeliydi. Arda maçta süre almaya layık. Yarın oynayabilir." dedi.

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