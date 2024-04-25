Carlo Ancelotti'den bomba Arda Güler itirafı: Uzun zamandır... | Real Sociedad maçında oynayacak mı?
Fenerbahçe'den rekor bir bonservisle Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler geçirdiği sakatlığın ardından sonradan oyuna dahil olarak takıma katkı vermeye başladı. Dünya devinde süre bulmakta zorlanan Arda Güler için İspanyol taraftarlar Carlo Ancelotti''ye tepki göstermeye başladı. Real Madrid, en yakın takipçisi Barcelona'yı mağlup etmesinin ardından şampiyonluk yarışında rahatlarken Ancelotti'den bomba bir Arda Güler itirafı geldi.
Fenerbahçe'ye kısa sürede kendini göstermeyi başaran Arda Güler, Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor.
Sarı-lacivertli ekipte özellikle geçtiğimiz sezon Jorge Jesus'un verdiği tüm şansları iyi değerlendiren genç oyuncu, Real Madrid'e bomba bir transfer bedeline geldi.
TAKIMDA OLDUKÇA SEVİLDİ
Arda Güler, İspanya'da kendisini kısa sürede medyanın ve taraftarın yanı sıra takım arkadaşları tarafından da oldukça sevildi.
SOCIEDAD MAÇINDA GÖZLER ARDA'DA OLACAK
Bu hafta Real Sociedad ile karşılaşacak olan Real Madrid'de genç yıldızımız Arda Güler'in süre bulup bulamayacağı yine merak konusu oldu.
ROTASYON BEKLENİYOR
Real Madrid, Real Sociedad maçından dört gün sonra UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Alman devi Bayern Münih'e konuk olacak. Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin, kritik maç için yarın akşam kadroda rotasyon yapması bekleniyor.
TARAFTARLAR ARDA'YI İZLEMEK İSTİYOR
İspanyol taraftarlar, Arda Güler'in süre bulamamasından dolayı teknik direktör Carlo Ancelotti'ye büyük tepki gösteriyor.
ANCELOTTI'DEN BOMBA İTİRAF
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, yarın deplasmanda Real Sociedad'a karşı oynayacakları lig maçında Arda Güler'e süre vermeyi düşündüğünü söyledi.
MÜJDEYİ VERDİ: ARDA YARIN OYNAYABİLİR, UZUN ZAMANDIR...
Ancelotti, düzenlediği basın toplantısında, Arda Güler ile ilgili gelen bir soruya "İyi durumda. Uzun zamandır hazır durumda ama fırsat bulamadı. Oynadığımız maçlar çok çekişmeliydi. Arda maçta süre almaya layık. Yarın oynayabilir." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tek damlasıyla evdeki güveleri buhar edecek!
- Canan Karatay aknesiz cildin reçetesini verdi! Tüm dünya peşinde...
- Önce toz bulutu sandılar, gerçeği sonra anladılar: Esnaf hemen su çıkardı
- Darphane’den madeni paralar böyle üretiliyor! O tırtıkların sebebi meğer buymuş: 5, 10, 25, 50 kuruş ve 1 lira…
- Altın sahipleri soğuk terler dökecek! İslam Memiş kılavuzu verdi: Bundan sonra...
- Resimdeki gizli pateni 3 saniyede görenlerin IQ’su 150 üstü çıkıyor! Süren başladı…
- Gönül Dağı’nda 1 değil tam 2 kişi birden… Final öncesi kıyım gibi ayrılık
- SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına 17.750 TL'Lik muhteşem ödeme! Liste saat 06.40'da yayımlandı: TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...
- Sırrı bulundu: Japon diyetisyen açıkladı! 100 yaşına kadar yaşamanın anahtarı...
- YDS sonuç sorgulama ekranı | 2024 ÖSYM YDS sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- 3 kıtada at süren Osmanlı haritası! 100 300 500 yıl boyunca o ülkelere hükmetti
- Asansör kapılarındaki bu delik aslında hayat kurtarıyor!