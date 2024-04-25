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Fernando Muslera milli takım kariyerini noktaladı! "Emekli oldum"

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 25.04.2024 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
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Fernando Muslera milli takım kariyerini noktaladı! Emekli oldum

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın milli takım kariyerini noktaladığı açıklandı. Federasyonun videolu sosyal medya paylaşımında, Muslera'nın milli takım formasıyla yaptığı kurtarışlar yer alırken, "Sen başardın Nando. Adın, Uruguay futbolunun zengin tarihine girdi." görüşlerine yer verildi.

Galatasaray'ın 37 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, milli takım kariyerini noktaladı.

MUSLERA MİLLİ TAKIMDAN EMEKLİ OLDU

Uruguay Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Muslera, Uruguay Milli Futbol Takımı'ndan emekli olduğunu açıkladı. Sana çok teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"SEN BAŞARDIN NANDO"

Federasyonun videolu sosyal medya paylaşımında, Muslera'nın milli takım formasıyla yaptığı kurtarışlar yer alırken, "Sen başardın Nando. Adın, Uruguay futbolunun zengin tarihine girdi." görüşlerine yer verildi.

Deneyimli kaleci, milli takımda 2009 yılından beri 133 maçta forma giydi. Uruguay'ın kalesinde 2010, 2014 ve 2018 Dünya Kupası organizasyonlarında 16 kez forma giyen Muslera, 2022 Dünya Kupası kadrosunda yer almasına rağmen forma şansı bulamadı.

Muslera, Uruguay Milli Takımı formasıyla 2011 Copa America şampiyonluğu sevinci de yaşamıştı.

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