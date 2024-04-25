Fernando Muslera milli takım kariyerini noktaladı! "Emekli oldum"

Deneyimli kaleci, milli takımda 2009 yılından beri 133 maçta forma giydi. Uruguay'ın kalesinde 2010, 2014 ve 2018 Dünya Kupası organizasyonlarında 16 kez forma giyen Muslera, 2022 Dünya Kupası kadrosunda yer almasına rağmen forma şansı bulamadı.