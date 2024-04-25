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Galatasaray'da Zaha Adana Demirspor maçında yok! Kamp kadrosunda son dakika sürprizi...

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 25.04.2024 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
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Galatasaray’da Zaha Adana Demirspor maçında yok! Kamp kadrosunda son dakika sürprizi...

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak. Maça az bir süre kala sarı kırmızılıların kamp kadrosu açıklanırken yıldız isim Zaha'nın kadroda olmaması dikkat çekti. İşte detaylar...

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