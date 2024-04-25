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A Millilerin maçlarının Galler ve İzlanda maçlarını oynayacakları stadyumlar açıklandı

Giriş Tarihi: 25.04.2024
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A Millilerin maçlarının Galler ve İzlanda maçlarını oynayacakları stadyumlar açıklandı

A Milli Futbol Takımı, 2024-2025 sezonunda UEFA Uluslar Ligi'ndeki mücadelesine Eylül ayında Galler ve İzlanda ile yapacağı karşılaşmalarla başlayacak. Millilerin müsabakalarını oynayacağı stadyumlar belli oldu.

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