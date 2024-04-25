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TFF'den EURO 2024 için Türk vatandaşlarına Schengen uyarısı

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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TFF’den EURO 2024 için Türk vatandaşlarına Schengen uyarısı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'ü yerinde izlemek isteyen Türk vatandaşlarına Schengen vizesi konusunda uyarıda bulundu.

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