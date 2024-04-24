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ZTK'da yarı final heyecanı | Trabzonspor-Fatih Karagümrük maç sonucu: 3-2

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
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ZTK’da yarı final heyecanı | Trabzonspor-Fatih Karagümrük maç sonucu: 3-2

Son dakika haberi... Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ü misafir etti. Enis Destan'ın kırmızı kart görmesiyle 45 dakika 10 kişi oynayan Fırtına, rakibini 3-2 yenmeyi başardı.

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