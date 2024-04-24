TFF’den vefat eden Mehmet Işıkal için başsağlığı mesajı

TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski futbolcusu Mehmet Işıkal'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mehmet Işıkal'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Göztepe olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.