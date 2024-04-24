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TFF'den vefat eden Mehmet Işıkal için başsağlığı mesajı

Giriş Tarihi: 24.04.2024
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TFF’den vefat eden Mehmet Işıkal için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), vefat eden eski milli futbolcu Mehmet Işıkal için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski futbolcusu Mehmet Işıkal'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mehmet Işıkal'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Göztepe olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.



Ay-yıldızlı formayı toplamda 5 kere terleten Işıkal, yaklaşık 10 yıl Göztepe forması giymişti.

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